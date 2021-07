Djokovic flop a Tokyo 2020: il 'cannibale' del tennis senza medaglie olimpiche

Djokovic flop a Tokyo 2020: il 'cannibale' del tennis senza la medaglia

Il risultato forse più clamoroso delle Olimpiadi di Tokyo 2020 arriva dal torneo di singolare del tennis maschile: Novak Djokovic ha mancato l'appuntamento con la medaglia. Il fuoriclasse serbo, numero 1 del ranking Atp, era favoritissimo nella corsa all'oro. Invece, il sogno è sfumato in semifinale contro Alexander Zverev (1-6, 6-3, 6-1 la vittoria in rimonta del tedesco) e nella finalina per il bronzo, Nole ha perso contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Djoker era in corsa per il bronzo anche nel doppio misto (assieme a Nina Stojanovic), ma la coppia serba si è ritirata, consegnando il terzo posto all'Australia con la numero 1 del mondo donne Ash Barty e John Peers.

DJOKOVIC ADDIO GOLDEN SLAM. MA ORA ASSALTO ALLO US OPEN NELLA LOTTA PER IL PRIMATO MAJOR CONTRO NADAL E FEDERER

Novak Djokovic con la sconfitta nella semifinale di singolare aveva perso anche il treno con l'impresa leggendaria: il Golden Slam. Quest'anno infatti aveva trionfato all'Australian Open (contro Medvedev), al Roland Garros (secondo trionfo di sempre sul rosso e dopo aver battuto il re di Parigi, Rafa Nadal, in semifinale e Stefanos Tsitsipas in finale, rimontando da 2-0 per il greco) e Wimbledon (successo in finale contro Matteo Berrettini): gli mancavano le Olimpiadi e l'Open Usa per completare un filotto storico, ma l'obiettivo è sfumato. Poco male, Novak andrà a Flushing Meadows per cercare di raggiungere un record non meno clamoroso: vincere nello stesso anno tutti e 4 i tornei dello Slam. Se ci riuscisse diventerebbe anche il tennista con il maggior numero di successi nei Majors: attualmente condivide il primato con Roger Federer e Rafa Nadal a quota 20. Ma il mancino di Manacor non sarà meno determinato di Nole nella corsa all'Open Usa e allo storico primato...

DJOKOVIC, NIENTE MEDAGLIA DI BRONZO A TOKUO 2020: CARRENO BUSTA BATTE NOVAK NELLA FINALE OLIMPICA

Novak Djokovic, numero uno della classifica Atp, ha perso la partita contro lo spagnolo Pablo Carreno per la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. Djokovic e' stato sconfitto 6-4, 6-7 (8/6), 6-3. E' la prima volta che il numero uno al mondo ha perso due partite di fila dopo le sconfitte rimediate all'Atp 2019 con Dominic Thiem e Roger Federer.