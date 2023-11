Djokovic perde il set e Sinner si qualifica per le semifinali ATP

Dopo l'exploit contro Djokovic, Sinner avanza in semifinale

Jannik Sinner è matematicamente qualificato alle semifinali delle Atp Finals di Torino. Il passaggio del turno deriva dal fatto che Novak Djokovic ha perso il secondo set per 6-4 nella sfida pomeridiana con Hubert Hurkacz (il primo lo ha vinto 7-6). In base alle possibili combinazioni, quindi, con qualsiasi risultato si concluda questa sera la sfida con il danese Holger Rune il giovane talento azzurro è comunque promosso al secondo turno.

Riguardo la partita che l'azzurro terrà con Rune, Vincenzo Santopadre, ex tennista e ex coach di Matteo Berrettini, commenta: "Stasera mi aspetto un Rune arrembante, che cercherà di disinnescare la forza tambureggiante di Sinner nel giocare a flipper. A Rune piace giocare a pallate, sarà decisivo continuare a servire bene. E soprattutto Sinner dovrà continuare a essere se stesso in tutto e per tutto."

E sulla partita con il tennista serbo dice: "Jannik è arrivato alla partita contro Djokovic con una consapevolezza diversa rispetto al passato, si sente molto più forte e lo sta dimostrando giocando con grande autorità. Questa presa di coscienza della sua forza ha alimentato la sua fiducia, Jannik è pronto per competere alla pari con i big, ma la notizia più importante è che ha battuto Djokovic senza fare una partita-capolavoro."