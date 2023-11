Donnarumma-Dollarumma, Longobarda di Bonucci e l'Inter che.. Champions, ironia social

Donnarumma-Dollarumma, la "Longobarda" di Bonucci ferma il Napoli di Garcia, l'Inter che.. Champions, ironia social

La due giorni di Champions League si è conclusa e per le italiane il bilancio è positivo: l'Inter si è già qualificata agli ottavi con due turni d'anticipo (oltrechè al Fifa Mondiale per Club 2025 a 32 squadre) grazie alla vittoria 'di rigore' sul Salisburgo, la Lazio battendo il Feyenoord (gol di Immobile) fa un passo in avanti molto importante nel suo girone (lotta apertissima con gli olandesi a -1 e l'Atletico Madrid a +1), il Milan di Leao-Giroud (e Loftus Cheek, qui le pagelle di Affaritaliani.it) ha fatto sognare i tifosi rimbaltando il Psg di sua Maestà Kylian Mbappè.

Solo il Napoli non riesce a sorridere per il pareggio casalingo 1-1 contro l'Union Berlino di Bonucci (la squadra tedesca era reduce da 12 sconfitte consecutive tra Bundesliga dove è penultima con il Mainz e Europa: primo punto in Champions conquistato al Maradona), ma guardando il bicchiere mezzo pieno conserva 4 punti di vantaggio sul Braga terzo nel girone).

Ma la due giorni di Champions League oltrechè grande emozioni ha regalato anche qualche sorriso social.

Il calcio resta un gioco e un po' di ironia per smorzare le tensioni fa sempre bene. I post più divertenti su Milan, Inter, Napoli, Union Berlino di Bonucci e... Guardate la gallery qui sopra

Ci ho pensato solo dopo, ma Donnarumma non poteva raccogliere qualche banconota e rifare il meme di Di Caprio ? pic.twitter.com/70TCdu8HRR — Alex D. (@AIexDeI) November 8, 2023



