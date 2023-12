Donnarumma disastro: Psg, espulsione choc di Gigio col Le Havre. E i tifosi...

Periodo nero per Donnarumma. Nei giorni scorsi le critiche per gli errori con il Monaco (pressato in area da un avversario, ha sbagliato l'appoggio, consegnando a Minamino la palla del gol) in Ligue 1 e contro il Newcastle in Champions League. Ora un nuovo episodio negativo per l'ex portiere del Milan nella sfida tra Le Havre e Paris Saint-Germain (poi vinta 2-0 dai campioni di Francia con gol di Mappè e Vitinha ).

Dopo 10' minuti Gigio è stato espulso per un gioco pericoloso su Casimir: Donnarumma, cercando di prendere il pallone, è andato fuori tempo e ha alzato la gamba colpendo sul collo il giocatore avversario. Rosso diretto e PSG in dieci, con Luis Enrique che ha messo in campo Arnau Tenas al posto di Bradley Barcola.

Gigio Donnarumma espulso (foto Ipa)



Donnarumma espulso in Le Havre-Psg. Tenas eroe del giorno

Il giovane portiere dell'Under 21 spagnola (preso in estate a parametro zero dal Barcellona) è stato poi autore di un'ottima prestazione con molte parate interessanti (il catalano non aveva mai giocato in prima squadra, ma si è fatto trovare pronto all'esordio) e diversi tifosi del Psg su X hanno chiesto di vederlo titolare anche nelle prossime partite. RmcSport al fischio finale ha titolato con una domanda: “Gioco di piedi rassicurante, parate decisive e se Tenas fosse in concorrenza con Donnarumma?”. Senza dimenticare che in squadra c'è anche Keylor Navas: il 36enne portiere costaricano ex Real Madrid nelle ultime settimane è rimasto in infermeria per un mal di schiena, ma potrebbe tornare a breve a disposizione.

Donnarumma espulso, Luis Enrique lo difende

"È un errore tra le linee dei difensori – ha spiega l'allenatore del Psg Luis Enrique a fine match -, è difficile difendere in quella situazione di gioco. Eravamo distratti, Gigio ha provato a intervenire ma l'attaccante è stato veloce".