Donnarumma papera col Newcastle: Psg rischiava l'eliminazione in Champions

Donnarumma papera col Newcastle e il Psg rischiava l'uscita dalla Champions League

Gigio Donnarumma vive una notte difficile in Champions League. Il portiere del Psg e della nazionale italiana è protagonista di un errore che rischiava di costare la sconfitta alla squadra francese (a quel punto l'eliminazione dalla Champions League diventava un rischio molto concreto): il Newcastle infatti è andato in vantaggio sull'incertezza di Gigio nel match giocato al Parco dei Principi di Parigi.

Se Psg-Newcastle fosse finita 0-1, gli inglesi avrebbero raggiunto quota 8 punti lasciando i francesi a 6: nell'ultimo turno ai Magpies sarebbe bastato un pareggio con il Milan per qualificarsi agli ottavi di Champions League.

Ma è una sliding doors scongiurata: il pareggio al 98° rimette in discussione tutto in vista dell'ultima giornata che vedrà il Paris Saint Germain (a quota 7) sul campo del Borussia Dortmund (10 punti già qualificato, ma serve un punto per essere certo del primo posto). Newcastle e Milan sono dietro a 5 punti.

Psg qualificato in Champions League agli ottavi ai danni di Milan e Newcastle se...

Il rigore (contestatissimo) assegnato dall'arbitro Marciniak nei minuti di recupero ai parigini (trasformato da Mbappè e definito ridicolo da Lineker, parole durissime anche da Shearer) ha dunque rimesso il Paris Saint Germain pienamente in carreggiata e, soprattutto, padrone del suo destino, anche se, come si diceva, sarà decisiva l'ultima giornata con i ragazzi di Luis Enrique sul campo del Borussia Dortmund e Newcastle-Milan in contemporanea.

Se i Magpies batteranno i rossoneri, il Psg dovrà per forza vincere contro i vice-campioni di Bundesliga. In caso di pareggio dei rossoneri, Mbappè compagni sarebbero matematicamente qualificati. Se invece vincesse il Milan servirebbe un pareggio al Paris Saint Germain per non essere retrocesso in Europa League da terza squadra del gruppo.

Donnarumma, l'errore in Psg-Newcastle stroncato dai giornali francesi

Tornando all'errore di Donnarumma che ha regalato il momentaneo vantaggio al Newcastle sul Psg, l'ex portiere del Milan ha rinviato male il pallone consegnandolo a Isak che ha ringraziato per il regalo e insaccato il pallone nella rete protetta da Gigio.

Voti bassi in pagella per Donnarumma sui giornali francesi dopo Psg-Newcastle. "Non ha respinto sufficientemente sulla sua destra per evitare che tornasse nella zona dell'attaccante svedese", scrive l'Equipe, che sottolinea anche il passaggio sbagliato ad Hakimi, una decina di minuti prima (con azione che portato al tiro di Isak - altissimo - dal limite dell'area piccola). “Totalmente responsabile sul gol di Isak - scrive Le Parisien, che aggiunge anche che è - un errore che avrebbe potuto costare molto caro", mentre per Figaro il tiro dello svedese era "innocuo" e Le Monde scrive che Donnarumma "ha commesso un errore sul gol e rimane perfettibile con i piedi”.

What a gift from Donnarumma to Minamino 😅🎁 pic.twitter.com/39OwElMdGg — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) November 27, 2023



