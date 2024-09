Donnarumma? "Mai dire mai al ritorno": Enzo Raiola accende il mercato. E Bennacer...

Donnarumma? "Mai dire mai al ritorno in serie A". Le parole di Enzo Raiola

"Un ritorno di Gianluigi Donnarumma in Serie A? Ora è praticamente impossibile ma mai dire mai, uso la frase che usano tutti gli agenti", spiega Enzo Raiola sulla possibilità di rivedere Gigio nel massimo campionato italiano. Il 25enne portiere della nazionale (reduce tra l'altro da un grande Europeo) lasciò il Milan nel 2021 per passare al Paris Saint-Germain.

Donnarumma-Psg rinnovo? Le parole di Enzo Raiola

Nel medio periodo comunque il suo futuro dovrebbe restare all'ombra della Tour Eiffel. Anzi si parla anche di rinnovo del contratto: "Abbiamo ancora due anni prima della scadenza e non c'è fretta ma ci sono già stati dialoghi, lo stesso ds Campos ha ammesso di voler confermare Gigio. Noi vogliamo restare in uno dei club più importanti al mondo e potrebbe diventare bandiera del PSG", le parole di Enzo Raiola a Tuttosport.

Bennacer-Milan, il punto di Enzo Raiola

Fronte Bennacer. Il centrocampista algerino del Milan - attualmente infortunato (tornerà a inizio 2025) - era stato accostato all'Arabia Saudita in estate (oltrechè a Marsiglia e Atletico Madrid nelle frenetiche ultime ore di mercato), ma poi è rimasto rossonero: "C'è stato chiacchiericcio con qualche club ma lui non ha mai messo in discussione la voglia di restare al Milan. I rossoneri stessi volevano restasse e si fa fatica a scegliere un'altra squadra in Europa. Non è facile lasciare il Milan, il club è importante".

Balotelli? Enzo Raiola: "Mario vorrebbe restare in Italia"

Su Mario Balotelli, attualmente senza squadra, e con il sogno di tornare a giocare nel nostro Paese. "Ha avuto moltissime richieste fuori dall'Europa ma vorrebbe restare in Italia. Il Palermo? Non si parlerebbe di Serie B ma di A2... non è questione di serie, serve il progetto giusto per Mario. Se poi non dovesse sbloccarsi nulla riprenderemo certi discorsi".

Raiola su Pinamonti

Enzo Raiola, su Pinamonti: "Abbiamo valutato richieste estere ma quando è spuntato il Genoa era felicissimo, mi ha detto: imparerò molto da un allenatore che è stato un ex attaccante. E così sarà".