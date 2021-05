Donnarumma non rinnova: sui social si scatena la rabbia dei tifosi

Donnarumma: sui social è pioggia di commenti sul futuro del portiere. Le critiche non mancano ma c'è chi già plaude l'acquisto di Maignan

Le strade di Gigo Donnarumma e il Milan si separeranno il 30 giugno, giorno in cui scadrà il suo contratto con i rossoneri. L'ufficialità non è ancora arrivata ma la notizia dell'acquisto di Mike Maignan da parte del club di via Aldo Rossi lascia pochi dubbi sull'addio di Donnarumma a parametro zero. I tifosi si dividono tra chi è ancora legato al portiere o si lamenta del fatto che un patrimonio della società venga lasciato libero di trasferirsi a costo zero e chi invece critica la sua poca fedeltà. Tra i secondi c'è anche Matteo Salvini, da sempre legatissimo ai colori rossoneri.

#Donnarumma lascia il Milan?

Buona fortuna a lui e a Raiola, ce ne faremo una ragione. L’amore per la maglia non ha prezzo. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 25, 2021

Tantissimi i tifosi che sostengono il ds Paolo Maldini, che ha rifiutato di accettare una proposta di 8 milioni a stagione per il portiere (7+1 di bonus) e 20 milioni di commissione per il procuratore Mino Raiola. Altrettanti hanno ricondiviso un estratto dell'intervista di Alessandro Nesta alla Bobo TV, in cui l'ex difensore afferma che non c'è nessun giocatore più grande del Milan.

Donnarumma Juve: i bianconeri preparano l'offerta monstre

Il più grande timore dei tifosi del Milan è che il portiere cresciuto nelle giovanili rossonere possa finire ai rivali della Juventus. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il club di Torino sarebbe pronto a offrirgli 10 milioni di euro a stagione.

La maggior parte dei supporter del Milan invece di essere deluso dall'addio di Donnarumma ha preferito elogiare l'acquisto di Mike Maignan, da alcuni già eletto il nuovo Nelson Dida. Il 25enne portiere del Lille conta 181 presenza tra i professionisti e una con la nazionale francese contro l'Ucraina. Oltre al titolo di migliore portiere della Ligue 1 nel 2019, viene ricordato anche per una piccola lite con Zlatan Ibrahimovic quando entrambi erano al Paris Saint Germain. Il Milan ha acquistato Maignan dal Lille per 15 milioni di euro. L'ingaggio per il portiere è di 3 milioni a stagione per i prossimi 5 anni.