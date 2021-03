Donnarumma-Psg, Leonardo spaventa il Milan. Due club su Kessie...

Donnarumma-Psg, Leonardo prova lo sgambetto al Milan

Gianluigi Donnarumma e il Milan ancora cercano la quadra sul rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione. Nessuno nel mondo rossonero dubita che alla fine arriverà la fumata bianca, evitando l'addio a parametro zero, anche perchè la volontà di Gigio è chiara. Però resta la distanza tra la richiesta di Mino Raiola e l'offerta del Diavolo. Il procuratore del portiere milanista punta su due anni a 10 milioni di euro netti a stagione. Il Milan mette sul piatto 7,5 mln netti a stagione, ma, soprattutto, vuole un quinquennale per blindare il suo gioiello e giocatore simbolo.

E il mancato annuncio del rinnovo comunque incoraggia le pretendenti a Donnarumma. Se il Corriere dello Sport avanza la candidatura del Manchester United (prossimo avversario del Milan in Europa League) è il Psg a rimanere il pericolo principale. Leonardo è un estimatore di vecchia data del portiere rossonero e in Francia si è tornati a parlare con insistenza del Paris Saint Germain (con Keylor Navas verso l'addio) pronto all'assalto di Gigio. Le alternative sono De Gea del Manchester United, e Lloris del Tottenham.

Kessie, Real Madrid e Chelsea. Milan stringe per il rinnovo

Fronte Kessie. Real Madrid e alcuni club di Premier League (Chelsea in primis) sono sulle tracce del centrocampista rossonero. Il suo contratto con il Milan scade nel 2022 e in via Aldo Rossi vogliono trovare un accordo per il rinnovo. L'obiettivo è arrivare al 2026, ritoccando l'ingaggio dai 2,2 milioni di euro a stagione attuali a 3 milioni.