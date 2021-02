Donnarumma, super offerta di rinnovo del Milan. Ma Raiola...

DONNARUMMA-MILAN, OFFERTO QUINQUENNALE DA 7,5 MILIONI A STAGIONE. MA RAIOLA...

Il Milan ha messo sul tavolo una proposta di rinnovo quinquennale per Gigio Donnarumma: 7,5 milioni netti a stagione. Un impegno da 75 mln lordi per il club rossonero. Ma la fumata bianca non è ancora arrivata. Secondo la Gazzetta dello Sport Mino Raiola punterebbe a un accordo ponte: uno o al massimo due anni rispetto al contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Dunque il procuratore vorrebbe una firma fino al 2022 o 2023. In attesa dunque che il calcio esca dalla crisi economica in cui è entrato a causa della pandemia mondiale. A quel punto un portiere del livello di Donnarumma probabilmente potrebbe ricevere offerte da 10 e più milioni di euro a stagione. Trattativa dunque ancora in salita quella che porta al rinnovo di Gigio con il Milan.

DONNARUMMA E CALHANOGLU, GAZIDIS SUI RINNOVI DEL MILAN

A proposito di Donnarumma e Hakan Calhanoglu (anche lui in scadenza a giugno), Ivan Gazidis ha spiegato: "Vogliamo che restino qui - le sua parole a Sky - Sono importanti per questa squadra. Stiamo facendo di tutto per arrivare ai rinnovi. Gigio e Hakan sono grandi persone e grandi professionisti. Faremo il possibile, ma sarà anche una scelta dei giocatori che rispetteremo. Ho fiducia sul fatto che troveremo un accordo".

IBRAHIMOVIC-MILAN, GAZIDIS SUL RINNOVO DI ZLATAN

Milan che in primavera inizierà la trattativa anche per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Gazidis già apre a un altro anno con il fuoriclasse svedese in rossonero: "La realtà è che questa sfida per Ibra è la sfida più grande, bella e romantica della sua carriera. Sente emozione per questo club Lui potrebbe ritirarsi domani, avrebbe già fatto tutto. Ma questa sfida è speciale, guidare un gruppo verso nuove frontiere. E credo lui senta questa sfida. Ibra può rinnovare? Perche no...".

KESSIE-MILAN VERSO IL RINNOVO

Milan che lavora anche per il rinnovo con Frank Kessie. Si punta a blindare il centrocampista rossonero per cinque anni (fino al 2026) con uno stipendio intorno ai 3 milioni di euro.