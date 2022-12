Donne e motori, Valentina Bissoli scalda il rally del Veneto. "Mi conquisterà"

Rally del Veneto con Valentina Bissoli madrina

Il Rally del Veneto sta per tornare: dopo qualche anno di attesa, il 9-10 dicembre riparte in quinta la competizione dedicata al mondo delle auto storiche e organizzato dalla scuderia Pro Energy Motorsport in sinergia con l’Automobile Club Verona.

La madrina d'eccezione rende ancora più affascinante la gara: si tratta della bellissima modella veronese Valentina Bissoli (che proprio in queste ore compie 29 anni e viene accostata da molti a Monica Bellucci). “Ringrazio proenergy motorsport per avermi scelta e cercherò di rappresentare il mio splendido territorio al meglio”, spiega ad Affaritaliani.it. A lei il compito di premiare sul "sul palco, oltre ai rallysti anche rallyste, con una coppa a loro dedicata”.

Nelle scorse settimane la presentazione ufficiale a Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto, con Luca Zaia. ora però è tempo di far "cantare i motori": “Aspetto tutti il 10 dicembre a Badia Calavena (VR) per il rally del Veneto storico”. Già, perchè se la madrina è d'eccellenza anche la sede è seducente: la corsa si svolgerà nella splendida cornice della Val d’Illasi nell’Altopiano della Lessinia.





Valentina Bissoli a tutto sport: padel, quel sogno di una cena con Berrettini e il rally del Veneto

Valentina Bissoli è donna sportiva: ama il padel (sogna una cena con Matteo Berrettini, come confesso recentemente ad Affari) e ora ecco questo accostamento al mondo dei motori che la incuriosisce molto. “Il rally è una cosa totalmente nuova per me e sono sicura mi conquisterà”, sottolinea ad Affari. “Sono stata scelta dalla regione Veneto come massima rappresentante della bellezza del posto, titolo che mi onora tantissimo e che mi emoziona”