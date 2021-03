Dybala addio a parametro zero: incubo Juventus. Buffon bye: al suo posto..

Dybala addio a parametro zero: incubo Juventus

Paulo Dybala verso il ritorno in campo dopo tre mesi di stop: il derby Torino-Juventus del sabato di Pasqua dovrebbe riconsegnare la Joya ad Andrea Pirlo. Ma è il contratto il vero nodo legato al suo futuro in bianconero. Pavel Nedved nei giorni scorsi ha aperto al possibile addio: se arrivasse un'offerta importante, la cessione dell'argentino porterebbe a una plusvalenza che certo farebbe bene alla casse della Juve.

Al momento non ce ne sono sul tavolo di Andrea Agnelli, ma è possibile che Premier League, Psg o Liga (in Spagna si parla di scambio con il 23enne centrocampista Frenkie De Jong del Barcellona) si facciano sentire quando il calciomercato sarà più caldo. Il rischio è che Dybala scelga di giocarsi l'ultimo anno di contratto a Torino e poi decida nei prossimi mesi il suo futuro. Con la prospettiva anche di andare via in scadenza nel giugno 2022.

Buffon-Juventus, addio a fine stagione? Due nomi per il vice-Szczesny

Intanto Gigi Buffon potrebbe dare l'addio per la seconda volta alla Juventus. Gli ultimi rumors parlano di 23 maggio, giorno della finale di Coppa Italia (manifestazione in cui è titolare) contro l'Atalanta, come data ultima per avere una proposta di rinnovo dal club bianconero. Se entro quel giorno nessuno si farà sentire, il portiere deciderà il da farsi: ritiro o proposta da qualche altra big. In caso di addio tra Buffon e le Juve, dovrebbe tornare Mattia Perin (in prestito al Genoa) come vice-Szczesny o in alternativa si potrebbe puntare sul 24enne della Sampdoria Emil Audero.