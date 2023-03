Dybala esulta: tifosi della Juventus furiosi. Poi lui in chat spiega che...

Dybala esulta dopo Roma-Juventus. Rabbia dei fans bianconeri

La Roma coglie una vittoria pesantissima nella corsa Champions: 1-0 alla Juventus e quarto posto raggiunto (alla pari col Milan e un punto sotto la Lazio).

Al termine del match l'Olimpico è esploso di gioia. E anche Paulo Dybala ha festeggiato il successo giallorosso. Molti tifosi della Juve non l'hanno presa bene sui social, ricordando i tanti anni di militanza bianconera della Joya.

Dybala spiega ai tifosi della Juventus: Ho festeggiato con i miei compagni una vittoria. Vi voglio bene"

Ma l'attaccante argentino ha poi voluto spiegare su Telegram: "So che è difficile per voi, lo è anche per me. Ma oggi gioco per un'altra squadra e con altri compagni ai quali devo anche portare rispetto! Vincere non è mai facile e per noi era importante. Il rispetto ci sarà sempre, non fatevi ingannare dai social" ha sottolineato Dybala.

L'ex stella della Juventus spiega: "Non ho esultato per un gol e non sono andato in faccia a nessuno. Ho festeggiato con i miei compagni una vittoria. Mi dispiace che la vedete così, vi mando un forte abbraccio, vi voglio bene".

