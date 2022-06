Dybala, Inter frena e ora scende in campo il Milan. Derby di calciomercato

Dybala e Renato Sanches: mercato caldissimo. Sfida Milan-Inter e Milan-Juventus (ma attenti al Psg)

“Il Milan per ora non c’è su Dybala, ma qualora la trattativa con l’Inter non dovesse chiudersi, i rossoneri potrebbero fare un tentativo". Lo ha spiegato Carlo Raimondi nel corso di Sport Mediaset su Italia 1. "Ovviamente sempre nel rispetto della sostenibilità e del salary cap imposto anche da Gerry Cardinale. Il Milan non offrirà i 6 milioni che offre l’Inter. Al momento dunque no, ma il Milan è vigile anche perché Dybala è stato chiaro e vuole un club che possa garantirgli la Champions League. Questa è una trattativa che non si definirà nei prossimi giorni. L’Inter è in vantaggio ma ancora l’operazione non è definita”. Secondo Gazzetta e Corriere della Sera il Milan osserva la situazione Dybala e se l'argentino abbassasse le pretese....

"Dybala non aspetterà all'infinito la decisione dell'Inter e quindi, con il suo agente, comincerà a guardarsi intorno. Con il Milan e la Roma non ha avuto contatti diretti. Il giocatore probabilmente dovrà abbassare anche il target delle sue richieste", aveva spiegato Gianluca Di Marzio a Speciale Calciomercato su Sky Sport.

Renato Sanches ha un'altra pretendente di lusso. Oltre a Milan e PSG (che guarda anche a Khephren Thuram del Nizza) sul centrocampista in uscita dal Lille ci sarebbe la Juventus che, come spiega l'edizione de La Stampa avrebbe fatto un tentativo per inserirsi nell'asta tra rossoneri e francesi per il giocatore portoghese. Bianconeri che seguono anche la pista Fabian Ruiz, lo spagnolo è a un anno dalla scadenza di contratto con il Napoli.

Intanto il Borussia Dortmund sta per prendere Sebastien Haller dell’Ajax (affare attorno a 35 milioni) per sostituire Erling Haaland: l'attaccante nelle scorse settimane era stato accostato al Milan.