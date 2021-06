Dybala-Juventus, colpo di scena: annuncio quasi ufficiale

Juventus-Dybala, rinnovo della Joya? Le ultime indiscrezioni di calciomercato

La Juventus e Paulo Dybala tornano a essere vicinissimi. Ben oltre la scadenza del contratto del 30 giugno 2022. Crescono le probabilità di rinnovo del matrimonio tra la Joya e il club bianconero dopo che per mesi le trattative si erano arenate.

Stando agli ultimi rumors, Andrea Agnelli ha dato l'ok a Cherubini di cercare un accordo (e l'arrivo di Max Allegri è stata un'altra svolta in questo senso: con lui in panchina, nel 2017/18, l'argentino segnò 26 gol stagionali). La Juve pare intenzionata a offire a Dybala 10 milioni all'anno più i bonus (attualmente è attorno ai 7-7,5 mln) e quando la proposta sarà ufficiale, il numero dieci bianconero (attualmente in vacanza a Cordoba con la fidanzata, Oriana Sabatini) l'agente Jorge Autun si riunirà con i vertici della Signora per sistemare i dettagli. Se arriverà la fumata bianca, Dybala sarebbe il giocatore più pagato nella rosa della Juve o il secondo (dipende dalle decisioni di Cristiano Ronaldo: resta o parte).

Juventus-Morata, rinnovo del prestito? Alvaro aspetta news

Un altro attaccante destinato a restare alla Juventus sembra Alvaro Morata, per cui dovrebbe essere rinnovato il prestito da 10 milioni con l'Atletico Madrid (dopo i 10 mln dell'anno scorso). Lo spagnolo, dal ritiro della nazionale iberica, attende comunque comunicazioni: "Non lo so, io sono qui. Il mio agente si occupa di tutto, non ho alcuna notizia, ci sarà un giorno in cui mi chiamerà e mi dirà 'devi giocare qui'. Abbiamo una casa a Madrid, lì stiamo molto bene. Degli ultimi 6-7 anni, è l'estate più tranquilla che vivo".