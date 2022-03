Dybala-Juventus, sorpresa: nuovo rinvio! Inter? No Atletico Madrid sulla Joya

Juventus e Dybala: rinvio sul rinnovo. Atletico Madrid sogna

Il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus si arricchisce di un altro piccolo colpo di scena: rinviato l'incontro tra gli agenti della Joya e i dirigenti bianconeri. Inizialmente previsto per giovedì, il summit è stato spostato dopo il match col Villarreal. L'offerta dovrebbe essere di tre anni con 7 milioni più bonus. E l'ombra dell'Atletico Madrid si allunga sull'attaccante argentino della Juve.

Dybala-Juventus, Atletico Madrid accelera

Intanto, l'indiscrezione sul rinvio Dybala-Juventus arriva anche in Spagna e viene letta come un altro segnale negativo in chiave rinnovo del contratto. Per il quotidiano madrileno "AS" oltre all'Inter di Marotta c'è anche l'Atletico Madrid sull'attaccante argentino, pallino del ds Andrea Berta che avrebbe già avuto i primi contatti con l'entourage della Joya. As ricorda anche l'incontro avuto dallo stesso Dybala e da Simeone in un ristorante di Madrid nel 2018: "E' stato un caso ma gli ho detto cosa penso di lui, ovvero che è un grandissimo giocatore", confessò Simeone dopo quell'incontro.

Juventus-Dybala, vertice con il procuratore rinviato a dopo il Villarreal

Tra Paulo Dybala e la Juventus non è ancora arrivato il momento di sedersi intorno a un tavolo e riprendere al trattare il rinnovo. Perché, nonostante l'incontro tra l'entourage dell'argentino e la Juve fosse in programma per domani, la società bianconera, secondo quanto riporta Sky Sport, ha comunicato agli agenti di Dybala, Jorge Antun e Carlos Novel, che il faccia a faccia è rimandato a fine mese. Una comunicazione che ha un po' spiazzato gli agenti della Joya, arrivati a Torino in mattinata proprio per discutere con la dirigenza bianconera del futuro del loro assistito. Non sarà dunque domani il giorno dell'incontro tra l'entourage di Dybala e la Juve. La motivazione del rinvio va ricercata nelle diverse priorità operative della dirigenza bianconera, che ha avvisato l'entourage del giocatore garantendo comunque che il confronto è stato solo rinviato a fine mese. Dybala, ricordiamo, è in scadenza di contratto a giugno: per avere maggiore chiarezza su quello che sarà il suo futuro bisognerà dunque aspettare ancora qualche settimana.

