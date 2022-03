Dybala-Inter, tesoretto: ecco come Marotta può soffiarlo alla Juventus

Dybala-Juventus, vertice con il procuratore per il rinnovo

Il futuro calcistico di Paulo Dybala (ora fermo ai box per un problema al flessore: per lui quest'anno 20 presenze, 7 gol e 5 assist) vedrà giocarsi una partita importante nei prossimi giorni. in settimana è previsto un incontro tra la dirigenza della Juventus e il manager della Joya, Jorge Antun.

Juventus-Dybala, rinnovo con triennale? L'offerta bianconera

Come noto l'offerta bianconera per il rinnovo di contratto (in scadenza a giugno) di Paulo Dybala sarà inferiore agli 8,5 milioni più bonus su cui si ragionava nell'autunno del 2021. Decisivo sarà dunque il vertice in programma per capire quanto la Juventus vuole mettere sul piatto (saranno 7 milioni netti per tre stagioni come si è vociferato nelle scorse settimane?) e le intenzioni dell'entourage di Dybala in relazione alla proposta della Juve. Sullo sfondo restano molti club. La pista straniera, in caso di rottura tra il fantasista argentino e la Signora, resta concreta (Tottenham di Paratici in primis), ma attenzione sempre all'Inter.

Dybala-Inter, tesoretto nerazzurro: così Marotta può provare il colpo di calciomercato

Beppe Marotta sta alla finestra e se si presenterà l'occasione giusta tenterà il grande colpo in chiave nerazzurra. Come riuscire a offrire uno stipendio da almeno 7-8 milioni netti a stagioni al giocatore riuscendo a fare quadrare i conti? Impresa non impossibile. A fine stagione il monte ingaggi dell'Inter si alleggerirà per gli addii di Vidal (potrebbe andare in Brasile nel Flamengo) e Vecino, che sono a scadenza di contratto. Per la società milanese si tratta di un risparmio totale di circa 16 milioni lordi. Un tesoretto che potrebbe essere investito per vestire Dybala di nerazzurro con unì'offerta non dissimile da quella che venne fatta a suo tempo per portare a Milano, Alexis Sanchez (vero però che per lui c'erano i benefici del Decreto Crescita). Tanto più che anche il cileno - che ha molti estimatori in Premier League - potrebbe lasciare l'Inter a fine stagione...

