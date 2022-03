Fiorentina-Juventus, Vlahovic cuore d'oro: nonostante i fischi consola Venuti

Coppa Italia, Fiorentina-Juventus: nonostante i fischi di tutto lo stadio Vlahovic ha consolato Venuti dopo l'autogol

La Juventus vince per 1-0 con la Fiorentina allo stadio Franchi nella semifinale d'andata di Coppa Italia. La partita, già sentita di per sé per la rivalità tra le due tifoserie, era particolarmente attesa anche per come i tifosi viola avrebbero accolto l'ex Dusan Vlahovic, già beniamino dei supporter bianconeri. La Fiorentina aveva chiesto ai tifosi di evitare cori discriminatori dell'attaccante serbo, appello che è stato decisamente disatteso. Nonostante i fischi e gli insulti il nuovo numero 7 della Juventus non ha mancato di far sentire il suo affetto agli ex compagni di squadra.

Fiorentina-Juventus, Vlahovic consola Venuti dopo l'autogol

La Juventus vince la partita nel recupero con un autogol di Lorenzo Venuti, che devia involontariamente nella sua rete un cross di Cuadrado. Dopo il fischio finale Vlahovic si è avvicinato al difensore viola, in lacrime per l'errore madornale compiuto, per consolarlo e abbracciarlo.

"Sognavo che finisse in maniera diversa - ha scritto Venuti su Instagram nel post partita - perché ci tenevo troppo, per i miei compagni, per la società, per Firenze e i fiorentini. Il destino però aveva altri piani e ha voluto che finisse cosi. Ma niente drammi perché i problemi veri sono altri purtroppo. E soprattutto perché la verità è che stasera si è vista una squadra che ha fatto vedere a tutti cosa significa giocare a calcio". La semifinale di ritorno è in programma il 22/5/22.

