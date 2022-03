Ucraina, Abramovich vende il Chelsea: "Ricavi per le vittime della guerra"

Abramovich: "Ho incaricato il mio team di creare una fondazione di beneficenza in cui verranno donati tutti i proventi netti della vendita"

Chelsea vendesi. L’oligarca russo, Roman Abramovich, ha reso noto che vende il club di Premier League e ha annunciato che "i ricavi netti" andranno a beneficio delle vittime della guerra in Ucraina. Il miliardario aveva acquistato il club nel 2003. "Ritengo che ciò sia nel migliore interesse del club, dei tifosi, dei dipendenti", si legge nella nota pubblicato sul sito del club.





"Ho incaricato il mio team di creare una fondazione di beneficenza in cui verranno donati tutti i proventi netti della vendita".

Nel pomeriggio erano già circolati i rumors che il tycoon svizzero Hansjoerg Wyss stesse prendendo in considerazione la possibilità di acquistare il team da Abramovich, mentre i parlamentari britannici continuano a premere per imporre sanzioni contro il miliardario russo.

"Abramovich al momento sta cercando di vendere tutte le sue ville in Inghilterra. Ora vuole anche sbarazzarsi in fretta del Chelsea. Io, insieme ad altre tre persone, ho ricevuto ieri un'offerta per comprare il Chelsea da Abramovich", ha detto Wyss in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano svizzero Blick.

La portavoce di Abramovich, contattata da Reuters, non aveva risposto immediatamente a una richiesta di commento. E in Parlamento il primo ministro britannico, Boris Johnson, non aveva commentato sulla possibilità di imporre sanzioni al magnate, ma aveva spiegato che la "morsa" si sta stringendo sulla cerchia del presidente Putin.

La conferma alle voci di cessione è arrivata con una lunga dichiarazione, sul sito del Chelsea, in cui l'oligarca si è firmato semplicemente Roman.



