Psg, pronto accordo per Pogba: il sorpasso con beffa di Raiola sulla Juve

Pogba, lo schiaffo di Raiola alla Juve: pronto accordo con il Paris Saint Germain

Né Real Madrid, né gran ritorno alla Juventus. Paul Pogba la prossima stagione vestirà la maglia del Paris Saint Germain. Ne sono sicuri in Spagna, da dove arriva l'indiscrezione che il centrocampista francese avrebbe già firmato un pre accordo con il club parigino.

Paul Pogba, in scadenza a giugno con il Manchester United, aveva già manifestato più volte la sua intenzione di non rimanere con i "Red Devils" e su di lui si era precipitato il Real, con la Juve sempre alla finestra per un clamoroso ritorno.

I Blancos, però, hanno virato su Mbappé come grande colpo dell'estate (e non mancano le voci su Haaland) e a Torino si sono messi l'anima in pace, visto che l'operazione sarebbe economicamente problematica. Così ecco che si è fatto avanti il Psg, desideroso di riportare in patria uno dei suoi campioni del mondo e completare definitivamente la propria rosa stellare in ogni singolo reparto.

Leggi anche: