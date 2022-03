Serie A, Zaniolo più vicino alla Juve ma dubbi sull’esuberanza della madre

Zaniolo-Juventus, "galeotto fu" Instagram

È più significativo il taglio sulla fronte, che Nicolò Zaniolo si è procurato a La Spezia, decisivo per il rigore con cui la Roma ha vinto la partita, oppure l’altro segno rosso, il cuore, messo ai post, su Instagram, di Leonardo Bonucci, Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli, della Juventus?

Quei tre like del ragazzone di Massa, 23 anni, figlio d’arte, sono istintivi, magari poco saggi, comunque coraggiosi: Nicolò Zaniolo, 23 anni, secondo il linguaggio non scritto di questi tempi, ha fatto un passo verso la Juventus... e verso la sua infanzia. Il figlio di Igor-che è stato un buon centravanti dello Spezia e del Cosenza-da ragazzo, era juventino.

Ma quei like hanno fatto discutere in vista, soprattutto, del calciomercato, i cui colpi si preparano a fine febbraio. Il giovane azzurro (Robi Mancini lo chiamò prima del debutto in serie A) è il primo obiettivo della Juventus per l’estate e sa che, presto o tardi, dovrà prendere una decisione. Il suo contratto scadrà nel giugno 2024 e al momento non ci sono le condizioni per il rinnovo. Se il club di Torino pagasse bene, i ricchi (ma non scemi) fratelloni americani Friedkin renderebbero tutt’altro che….Allegri i tifosi della Roma, già delusi dall’esoso Mourinho, e cederebbero Nicolò. Qualcuno ritiene che l’affare sia già stato concluso.

La Juventus giocherebbe una scommessa: se dovesse vincerla, si troverebbe con un grande attacco (Chiesa-Zaniolo-Vlahovic), che assicurerebbe ai bianconeri goal e successi, forse anche la tanta agognata Champion’s, per 5-6 anni…

Ma qualche fan di Bonucci e c. non è contento per l’ingaggio, preoccupato per il carattere caldo del calciatore e persino per la mamma, avvenente, ma molto ingombrante sui social.

LEGGI ANCHE

"Ho battuto il Real, batterò anche la Russia": Vernydub si arruola a Kiev

Ucraina, Fifa e Uefa escludono la Russia dai Mondiali e dalle coppe dei club

Buffon eterno! L'annuncio: Gigi giocherà fino a 46 anni