"Ho battuto il Real, batterò anche la Russia": Vernydub si arruola a Kiev

Dalla Champions League alla guerra: Vernydub volontario

Yuriy Vernydub, allenatore dello Sheriff Tiraspol, lo scorso 28 settembre ha stupito il mondo battendo il Real Madrid in Champions League. Al suo debutto nella massima competizione europea, il piccolo club moldavo ha incontrato anche l'Inter, in un vero e proprio girone di ferro.

Grazie al calcio, tutti abbiamo scoperto la Transnistria, territorio sovietico in cui vengono esposte bandiere russe e non moldave. Essendo ucraino, però, Vernydub non può tirarsi indietro di fronte al dramma che il suo popolo sta vivendo e pertanto ha deciso di unirsi all'esercito e andare a combattere i soldati di Putin, come hanno fatto oltre 100.000 altri suoi connazionali nelle ultime ore.

Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub is primed and ready!



He defeated Real Madrid in the autumn



Now he’s joined the territorial defence effort too 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/8OsY7kOHST — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 28, 2022