Ucraina, Leonardo vola in Borsa: Berlino investe il 2% del Pil nella Difesa

Guerra in Ucraina, l'ex Finmeccanica entra in asta di volatilità. Fincantieri oltre il 15%

La guerra in Ucraina mette le ali ai titoli del settore europeo della Difesa: dopo l'annuncio dei piani di riarmo della Germania, che ha stanziato 100 miliardi per rafforzare l'esercito in risposta all'invasione russa dell'Ucraina, le quotazioni dell'ex Finmeccanica (Leonardo) sono entrate in asta di volatilità quando facevano segnare un balzo del 17,96%, mentre a Parigi Thales vola del 15,3% e a Francoforte Rheinmetall addirittura del 43%. Sul listino milanese ne approfitta anche Fincantieri, in volatilità a +15,47%.

Leonardo, secondo gli analisti di Equita, citati dall'agenzia di stampa economica Radiocor, "ha un'esposizione diretta modesta alla Germania, principalmente attraverso il 25% detenuto in Hendsoldt", ma "alla luce dell'attuale contesto" gli esperti si aspettano che '"la posizione presa dalla Germania possa essere seguita da altri annunci di aumento delle spese militari da parte di paesi occidentali".

L'Italia, ricorda Equita, investe in spese militari meno dell'1,5% del Pil, mentre la Germania salira' oltre il 2%. L'annuncio tedesco, notano da parte loro gli esperti di Banca Akros, 'e' positivo e non scontato' dai prezzi di Borsa. Quanto a Fincantieri, Equita nota che "il business militare rappresenta circa il 25% dei volumi complessivi" e "garantisce margini migliori rispetto al settore croceristico e un miglior profilo dei pagamenti".

Nella giornata di ieri il cancelliere tedesco Olaf Shcolz ha annunciato che la Germania aumenterà la spesa per la difesa a oltre il 2% del suo Pil annuo, che è più di quanto chieda la Nato. "D'ora in poi, di anno in anno, investiremo più del 2% del nostro Pil nella nostra difesa", ha sottolineato.

Tra le misure anti Russia messe in campo anche la chiusura dello spazio aereo e la riduzione della dipendenza dal gas russo. La Germania costruirà due rigassificatori e aumenterà i propri stoccaggi di gas per diversificare le proprie fonti di approvvigionamento e dipendere di meno dalla Russia.

“Faremo di più per garantire un approvvigionamento energetico sicuro per il nostro Paese; dobbiamo cambiare strategia per superare la nostra dipendenza da singoli fornitori di energia", ha detto Scholz spiegando che i progetti “per eliminare gradualmente le centrali a carbone entro il 2030 e per chiudere le centrali nucleari” hanno lasciato la Germania “con poche scelte”.

All'inizio di questa settimana la Germania ha sospeso il progetto del gasdotto Nord Stream 2 come reazione all’invasione dell'Ucraina, mentre altri Paesi dell'Occidente hanno adottato ulteriori sanzioni contro Mosca. Il governo tedesco, ha quindi annunciato Scholz, aumenterà il volume di gas naturale nei suoi impianti di stoccaggio di 2 miliardi di metri cubi che comprerà sui mercati mondiali, in coordinamento con l'Unione europea. Inoltre, la Germania costruirà “rapidamente” due terminali di Lng a Brunsbuettel e Wilhelmshaven.