Ucraina, l'allerta nucleare terremota le Borse: giù il rublo, futures negativi

Guerra Ucraina-Russia, lunedì nero in arrivo: futures Ue negativi

Nuovo lunedì nero in arrivo per i mercati europei con le nuove sanzioni imposte dall'Occidente a Mosca e il prolungarsi del conflitto in Ucraina: l'Euro Stoxx 50 perde il 3,6%, i future sul Dax di Francoforte scivolano del 3,8% e quelli sull'indice Ftse 100 di Londra perdono quasi il 2%. In deciso calo anche i future a Wall Street dopo le nuove sanzioni imposte dall'Occidente a Mosca e con il prolungarsi del conflitto in Ucraina. I future sullo S&P 500 cedono il 2,13%, quelli sul Nasdaq scendono del 2,29% e quelli sul Dow Jones perdono l'1,55%.

Conflitto Ucraina-Russia, il rublo affonda (-30%). La Borsa di Mosca chiude le contrattazioni

Il rublo scivola ancora e crolla di quasi il 30% sul biglietto verde, al minimo storico. La valuta russa passa di mano a 118 rubli per dollaro dopo l'annuncio delle nuove sanzioni imposte dall'Occidente a Mosca, che includono il blocco di alcune banche dallo Swift, il sistema di messaggistica tra istituti che assicura il buon esito dei pagamenti internazionali.

Anche i dollari australiani e neozelandesi sensibili al rischio sono crollati, mentre lo yen - bene rifugio - si è rafforzato dal momento in cui il presidente russo Vladimir Putin ha messo in allerta la Difesa nucleare, nella quarta giornata di guerra in Ucraina.

L'euro è sceso dell'1,15% a 1,1140 dollari nei primi scambi asiatici, sulla buona strada per il suo più grande calo di un giorno in quasi due anni. La valuta russa è stata scambiata a partire da 104 rubli per dollaro, in caduta licera di oltre il 19%. Il dollaro australiano è scivolato dello 0,98% a 0,71625, mentre quello della Nuova Zelanda ha perso 1,10% a 0,66630. Lo yen è salito dello 0,36% a 115,06 per dollaro. Gli scambi sulla Borsa di Mosca sono stati sospesi e la decisione sull'apertura del mercato non verrà presa prima delle 11. Lo rende noto la banca centrale.

Guerra in Ucraina, timori per una crisi energetica: petrolio in rallyu

Il petrolio riduce i guadagni ma prosegue comunque la sua corsa sulla scia dei timori di una crisi energetica dopo le nuove sanzioni imposte dalle nazioni occidentali a Mosca per l'invasione dell'Ucraina. Dopo un balzo a inizio contrattazioni a 105 dollari al barile per il Brent e 99,1 per il Wti, di due benchmark si sono stabilizzati rispettivamente a quota 102 e 96,5 dollari al barile, in rialzo di circa il 5%.

Gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno dichiarato che avrebbero escluso alcune banche russe dal sistema internazionale di pagamenti Swift e hanno preso di mira personalmente il presidente Vladimir Putin e il ministro degli Esteri,Sergei Lavrov. Hanno anche vietato tutte le transazioni con la banca centrale russa, facendo crollare il rublo di quasi il 30% nel commercio offshore.

"La rimozione di alcune banche russe da Swift potrebbe comportare un'interruzione delle forniture di petrolio poiché acquirenti e venditori cercano di capire come aggirare le nuove regole", ha osservato Andy Lipow, della Lipow Oil Associates a Houston, in Texas. I trader seguiranno da vicino anche la riunione di mercoledì dell'Opec+ (di cui fa parte anche la Russia) per discutere i piani per aprire ulteriormente i rubinetti e immettere più oro nero sul mercato dopo i tagli alla produzione concordati durante la pandemia.

Il cartello ha concordato di aumentare gradualmente la produzione ogni mese, ma la crisi ucraina potrebbe gettare nello scompiglio questi piani. Ieri l'Ucraina ha dichiarato di aver accettato di inviare una delegazione per incontrare i rappresentanti russi al confine con la Bielorussia, anche se il presidente Volodymyr Zelensky si è detto scettico sulla riuscita dei colloqui.

Guerra Ucraina, l'Asia chiude contrastata tra nuovi timori e Fed

Le Borse asiatiche chiudono contrastate con i timori degli investitori per il conflitto tra Russia e Ucraina e l'escalation di sanzioni nei confronti di Mosca. Si guarda anche alle prossime mosse della Fed statunitense che potrebbe decidere di rinviare l'inasprimento della politica monetaria. Conclude la seduta in moderato rialzo Tokyo (+0,19%).

Sul mercato valutario lo yen perde terreno sul dollaro a 115,50, e sull'euro a 128,80. A contrattazioni ancora in corso sono in flessione Hong Kong (-0,9%), positive Shanghai (+0,1%) e Seul (+0,8%), piatta Shenzhen (+0,05%), in flessione Mumbai (-0,2%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Spagna l'inflazione preliminare di febbraio. Dagli Stati Uniti prevista la bilancia commerciale, le scorte all'ingrosso e l'indice Pmi Chigago (manifatturiero).

Nel pomeriggio all'evento su donne in finanza partecipano Metsola, Vestager, Georgieva, Yellen, Lagarde, Gentiloni, McGuinness. Il componente del comitato esecutivo della Bce, Fabio Panetta, partecipa a un dibattito sulla politica monetaria dell'area euro.

