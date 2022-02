Guerra Ucraina, la tregua non esiste. All'alba missili ed esplosioni a Kiev

Guerra Ucraina, bombe e missili in diverse città. Kiev presa d'assalto

La guerra in Ucraina continua, violata la tregua. Nella notte la Russia non ha smesso di bombardare le principali città del Paese. Segno che l'ordine di cessate il fuoco per permettere alla delegazione di Zelensky di arrivare al confine con la Bielorussia per negoziare con gli uomini di Putin, in realtà non è mai partito da Mosca. Una situazione che diventa sempre più critica con il passare delle ore, visto che da fonti ucraine arriva la notizia che proprio la Bielorussia sarebbe pronta ad entrare in guerra a fianco della Russia. Putin avrebbe imposto a Lukashenko l'intervento armato, secondo il "Kyev Independent" e aerei con paracadutisti a bordo sarebbero pronti a partire proprio in direzione della capitale.

Forti esplosioni sono state udite nelle città di Kiev e Kharkiv fra le 3 e le 4 del mattino. Lo afferma il Servizio statale per le comunicazioni sul suo canale Telegram. In una dichiarazione separata, ha riferito di un edificio residenziale nella città di Chernihiv, nell'Ucraina settentrionale, in fiamme dopo essere stato centrato da un missile. Il comando delle forze di terra ucraine ha riferito su Facebook che un'altra città nel nord, Zhytomyr, è stata colpita da missili durante la notte.

