Ucraina, Fifa e Uefa escludono la Russia dai Mondiali e dalle coppe dei club

Il mondo del calcio ha messo al bando la Russia. Fifa e Uefa hanno deciso congiuntamente di sospendere da tutte le competizioni internazionali la nazionale di Mosca e tutti i club russi. Per effetto diretto di questa decisione, la Russia è attualmente esclusa dal Mondiale.

Inoltre, la Uefa ha deciso oggi di interrompere la sua partnership con Gazprom in tutte le competizioni. La decisione ha effetto immediato e riguarda tutti gli accordi esistenti tra cui quelli per la Uefa Champions League, per le competizioni Uefa per nazionali e per Uefa Euro 2024.

UEFA has today decided to end its partnership with Gazprom across all competitions.



The decision is effective immediately and covers all existing agreements including the UEFA Champions League, UEFA national team competitions and UEFA EURO 2024.