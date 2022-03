Chelsea: Roman Abramovich tratta la cessione a Josh Harris

I "Blues" possono diventare americani

C’è un’offerta per il Chelsea. È quella dell’americano Josh Harris, che già detiene il 18% del Crystal Palace e che ora è in trattativa con Roman Abramovich per rilevare il club campione del mondo.

In seguito alla guerra in Ucraina, il magnate russo ha deciso di mettere in vendita i “Blues” e destinare i proventi alle famiglie delle vittime dell’esercito di Putin. Oltre alla partecipazione nel Crystal Palace, insieme al dirigente di Blackstone David Blitzer, Harris possiede anche delle quote della squadra NBA dei Philadelphia 76ers.

Forbes classifica Harris al numero 188 nella classifica degli uomini più ricchi del mondo, con un patrimonio di 5,7 miliardi. Non è ancora noto l’ammontare della sua offerta per il Chelsea.

