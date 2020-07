Dybala e le stelle del calcio protagoniste a Mtv Cribs

MTV Cribs entra nelle case di calciatori come Jesse Lingard, David Luiz e Paulo Dybala, solo per citarne alcuni. Lo storico show di MTV ora va in gol dopo che aver permesso ai suoi fan di fare un giro nelle case delle celebrità dello showbiz più popolari al mondo. 50 Cent, Usher, Snoop Dogg, Missy Elliott e Kim Kardashian, sono solo alcuni dei nomi che hanno reso lo show così famoso.

Da venerdì 10 luglio alle 22.50 su MTV ( canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) , il brand iconico di ViacomCBS Networks Italia, bussa alla porta delle stelle internazionali del calcio.

Durante il lockdown, anche Dybala e le stelle del calcio mondiale hanno dovuto arrestare la corsa da un campo all’altro del mondo e chiudersi in casa. Come avranno trascorso il loro tempo? Cosa aspettarsi? Ville pazzesche, design da milioni di euro e piscine infinite o appartamenti e vite quasi troppo normali? MTV è pronta a curiosare e a mostrare chi sono davvero gli acrobati del pallone e qual è la loro quotidianità fuori dal campo.