El Shaarawy doppietta: che rinnovo con la Roma! E Grecia caldissima con Ludovica Pagani

El Shaarawy e la Roma rinnovo, Faraone giallorosso fino al 2025

Stephan El Shaarawy e la Roma rilanciano il loro matrimonio iniziato 7 anni fa (con una parentesi in Cina tra il 2019 e il 2021): il Faraone e il club giallorosso hanno trovato l'accordo per prolungare il contratto in scadenza al 30 giugno. L'attaccante italiano aveva diverse offerte interessanti (molto ricche quelle dei club turchi) e per qualche giorno si era anche parlato di un possibile ritorno al Milan (ma prima della rivoluzione societaria voluta da Gerry Cardinale). La priorità di ElSha però è sempre stata quella di restare alla Roma, dove in questi anni ha fatto bene rivelandosi un giocatore importante che si è sempre fatto trovare pronto quando Mourinho lo ha chiamato in causa (7 gol e 2 assist quest'anno in 29 presenze). E la fumata bianca, anzi giallorossa, è arrivata: manca solo l'ufficialità sul rinnovo fino al 2025 (con opzione per un terzo anno) e ingaggio che dovrebbe essere attorno ai 2,5 milioni netti a stagione.

El Shaarawy in Grecia con Ludovica Pagani. “Parlami della vacanza perfetta”

Intanto El Shaarawy si sta godendo qualche giorno di meritatissimo riposo in vista della prosima stagione (la Roma si ritroverà a Trigoria tra l'8/10 luglio con la prima amichevole contro il Tottenham a Singapore e il 29 poi Wolverhampton in Corea del Sud). Il Faraone sta trascorrendo le sue vacanze tra Ibiza e l'isola di Ios. E dal paradiso delle Cicladi, Ludovica Pagani ha scritto un dolcissimo: "Tell me about a perfect holiday" ("Parlami della vacanze perfetta"). La bella influencer e conduttrice televisiva-radiofonica (laureata in Economia e Management) ha postato alcune sue e video foto dalla Grecia tra cui un tenero selfie con l'attaccante giallorosso che la bacia teneramente.

