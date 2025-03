Morto Elio Corno, chi era il giornalista sportivo e "nemesi" di Tiziano Crudeli

Morto Elio Corno, celebre per le sue apparizioni nei talk sportivi della Lombardia. In molti ricorderanno i battibecchi con l'avversario milanista Tiziano Crudeli

Elio Corno, popolare giornalista sportivo e commentatore, si è spento ieri 9 marzo dopo una lunga malattia all'età di 78 anni, proprio nel giorno del compleanno dell'Inter di cui era grande tifoso. Elio Corno dal 2000 era noto negli ambienti televisivi per le sue partecipazioni a programmi come Processo del Lunedì e alcuni talk sportivi lombardi come Diretta Stadio su 7 Gold.

E' stato collaboratore per Il Giornale e la Gazzetta dello Sport oltre ad avere scritto il libro "Il vangelo del vero anti-milanista". "Ha avuto successo non solo tra gli interisti ma anche tra i rossoneri", aveva commentato.

Indimenticabili gli screzi e le battute tra Corno e Tiziano Crudeli, colleghi divisi dalla fede calcistica. "Erano i tempi – bei tempi – di un giornalismo scanzonato, ironico, pungente, sempre professionale", lo ha così ricordato Alfredo Pedullà di Sportitalia.