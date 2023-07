Elisabetta Canalis, la scollatura è profonda. Show in piscina: coi guantoni e in perizoma

Elisabetta Canalis tra allenamenti di kickboxing con il fuoriclasse Georgian Cimpeanu (che finisce in piscina...), vestiti sensuali e bikini mozzafiato. Le vacanze in Sardegna della showgirl.

Elisabetta Canalis, scollatura profonda

Il vestitino nero con tanto di scollatura provocante manda in estasi i fans di Elisabetta Canalis.

E anche la foto della showgirl con un vestitino chiaro mentre sale una scalinata non è meno suggestiva...

L'ex velina di Striscia la Notizia, da qualche giorno ha lasciato la California ed è tornata in Italia: per lei vacanze nella sua amata Sardegna (dove ha salvato una tartuga che rischiava di essere investita dalle macchine). Ma anche in questi giorni di relax non rinuncia mai ai suoi allenamenti.

Elisabetta Canalis (Instagram littlecrumb_)



Elisabetta Canalis, kickboxing con Georgian Cimpeanu e... tuffo in piscina

La passione per la kickboxing è forte e così ecco la Canalis postare un video mentre si allena a bordo piscina con il fuoriclasse Georgian Cimpeanu tra calci, pugni, parate e… un tuffo in piscina.

Chi finisce in acqua? Iceman, spinto da Eli. Un finale inaspettato e divertente.



Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu: allenamenti con... tuffo in piscina (Instagram littlecrumb_)



La Canalis nei giorni scorsi, sempre dalla piscina, aveva lasciato senza fiato i followers sdraiata su un materassino a pancia in giù mentre prendeva il sole (vedi gallery qui sopra). Spettacolare.