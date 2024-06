Elodie, al matrimonio della mamma Claudia manca Iannone. È un segnale? FOTO

Iannone assente al matrimonio della mamma di Elodie. È un segnale?

Sabato 8 giugno, nella suggestiva cornice di Villa Adelaide, una dimora storica immersa nel lussureggiante paesaggio di Tassera, in provincia di Como, Claudia Marthe, madre della cantante Elodie, ha coronato il suo sogno d'amore sposando il compagno Francesco Cramer.

La cerimonia, avvolta da un'atmosfera di intima eleganza, ha visto la partecipazione dei familiari e degli amici più stretti della coppia. Dopo il rito nuziale, gli ospiti si sono ritrovati per festeggiare i novelli sposi in un ricevimento sontuoso, curato nei minimi dettagli.

Le immagini condivise sui social offrono uno scorcio sulla magia dell'evento: dagli abiti raffinati scelti dalla sposa e dalla figlia, ai dettagli della scenografia che ha trasformato Villa Adelaide in un luogo da favola.

Elodie, visibilmente emozionata, ha voluto condividere la gioia di questo giorno speciale con i suoi fan, pubblicando una foto del momento del taglio della torta e accompagnandola con un affettuoso messaggio di auguri: "Auguri mammina e Francy".

Parole semplici, ma cariche di amore e felicità, che testimoniano il profondo legame che unisce madre e figlia. Nonostante la presenza di tanti ospiti, un'assenza si è fatta notare: quella di Andrea Iannone, il fidanzato di Elodie, il quale non appare in nessuna foto. Si tratta forse di un segnale...? Non resta che rimanere sintonizzati.