Elodie e Iannone, via la maglietta in cucina: il piatto è... piccante. FOTO

Elodie e Andrea Iannone? Quel piatto di pasta è... piccante!

La storia tra Elodie e Andrea Iannone è una favola. I due sono innamoratissimi e ormai hanno superato l'anno nella loro relazione di coppia (iniziata nell'estate 2022).

La regina della musica italiana e il pilota di motociclismo (a proposito: c'è tanta attesa per il ritorno in pista, previsto nel 2024 in Superbike... sognando magari di rivederlo in MotoGp prossimamente) ogni tanto regalano sui social qualche chicca che ben descrive il forte legame che li unisce.

«Com'è bello vivere con te», aveva scritto Elodie a inizio agosto (i due stanno a Lugano nella casa di Andrea) come dolce dedica per il suo 34° compleanno ("Auguri mio amore. Ti amo").

Iannone cucina per Elodie (Instagram andreaiannone e Instagram elodie)



Una delle ultimissime storie Instagram invece è decisamente molto sexy. Ma attenzione: questa volta a esser protagonista dello scatto non è Elodie, bensì Andrea Iannone.

Per la felicità del pubblico femminile: eccolo dunque ai fornelli, a petto nudo, mentre prepara la pasta. Un piatto decisamente... piccante al punto giusto. Foto postata dalla cantante con tanto di cuoricino rosso a corredo e ri-postata del pilota di Vasto. Viva l'amore!