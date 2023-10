Georgina Rodriguez troppo sexy allo stadio (FOTO) Lady Ronaldo si rifugia in..

Georgina Rodriguez sexy allo stadio per la partita di Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez è uno spettacolo allo stadio prima della partita dell'Al-Nassar che vede Cristiano Ronaldo protagonista: maglia gialla della squadra di Riad, jeans super attillati e stivali in coccodrillo nero vertiginosi.

Lady CR7 è sensualissima e le foto pubblicate sui social fanno la felicità dei fans (oltre 52 milioni su Ig). Gli scatti postati dalla modella vengono fatti con lo stadio vuoto, per non urtare la suscettibilità degli arabi.

Poi Georgina si è gustata le gesta del suo amato Cristiano dagli spalti (insieme ai figli) e lui, come mille volte in carriera, non ha deluso le attese della Rodriguez e di tutti i suoi tifosi sparsi per il mondo: due gol nella sfida di Champions asiatica.

“Abbiamo vinto!” ha scritto la compagna dell'ex attaccante di Juventus e Real Madrid, con hastag #family. E le foto social in 24 ore hanno sfiorato i 5 milioni di like da parte dei fans di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo.