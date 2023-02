Elodie e Iannone, "Devo dire che l'amore ti fa bene": la battuta a Domenica In. E lei...

Elodie canta "Se telefonando": emozionante omaggio a Maurizio Costanzo

Elodie ha incantato tutti a Domenica in. La cantante romana è stata protagonista di una emozionante interpretazione di "Se telefonando", in omaggio a Maurizio Costanzo (canzone di Mina scritta proprio dal celebre giornalista insieme a Ghigo De Chiara nel 1966). Una performance da 110 e lode che ha incantato il pubblico dalla trasmissione Rai.

Elodie disco d'oro: che successo il brando Due

Elodie nel corso della sua partecipazione a Domenica In ha cantato anche la sua ultima hit - 'Due' che ha portato a Sanremo 2023 e in queste ore è stata certificata come Disco d'oro. Il brano ha subito conquistato nella prima settimana i primi posti della classifica dell’airplay, e a oggi ha totalizzato oltre 12 milioni di stream, posizionandosi in Top 10 su Spotify e Apple Music.

Elodie, da Sanremo al nuovo album Ok. Respira e la docuserie “Sento ancora la vertigine”: 2023 di successi

Questo 2023 per Elodie è partito col botto sotto diversi punti di vista: oltre al successo riscosso al Festival, ecco l'uscita del nuovo album "Ok. Respira” (il 10 febbraio in concomitanza proprio con la kermesse canora trasmessa dalla Rai) e la docu-serie “Sento ancora la vertigine” (su Prime Video). Qui Elodie per la prima volta sceglie la narrazione attraverso immagini video per mostrare alcuni dei momenti più importanti della sua carriera, la sua sfida per trovare la canzone per Sanremo 2023 e il suo essere costantemente in bilico tra la continua voglia di migliorarsi e la paura di non essere mai abbastanza. I tre episodi, prodotti da Matteo Rovere e Leonardo Godano, sono stati diretti da Nicola Sorcinelli.

Elodie e lo show al Mediolanum Forum di maggio

Se l'inverno è stato caldo, la primavera già racconta di un evento attesissimo dai fans di Elodie: il suo primo show al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 12 maggio, prodotto da Vivo Concerti. Uno degli eventi clou nel panorama musicale della prossima primavera.

Elodie e Iannone, Mara Venier a Domenica In: "Devo dire che l'amore ti fa bene"

Tornando alla puntata di Domenica In Elodie oltre a cantare è stata protagonista anche di una breve intervista. Prima di andare via, Mara Venier le ha detto: "Devo dire che l'amore ti fa bene". La cantante romana ha riso e zia Mara ha aggiunto riferendosi ad Andrea Iannone: "Salutami il tuo moroso". "Lo farò" ha risposto la cantante romana.