Elodie mozzafiato: lingerie, sideboob da urlo, fianchi nudi. E super regalo d'amore di Iannone...

Elodie e Iannone, foto dolcissime d'amore. E il sideboob col vestito nero...

Elodie ha celebrato la sua bellissima storia d'amore con Andrea Iannone postando un romantico album di coppia. Foto in solitaria in copertina con abito da sera in total black che rivela un sideboob sensuale e fianchi nudi.

Tra gli scatti dentro c'è spazio per una Elodie al naturale senza trucco e in lingerie che scalda il cuore dei suoi milioni di fans per quella bellezza da ragazza della porta accanto. E ovviamente una serie di foto dolcissime con Andrea Iannone...

«Elvira & Tony. Mickey & Mallory», ha scritto Elodie sull'album Instagram, perchè le due foto che chiudono la gallery mostrano le due coppie iconiche di Tony Montana ed Elvira di Scarface e Mickey Knox e la moglie Mallory di Natural Born Killers.





Elodie, Andrea Iannone regala un'auto per l'anniversario dei 7 mesi d'amore

L'amore tra Elodie e Andrea Iannone è proprio il caso di dire... che corre veloce. Il pilota e la cantante sono stati paparazzati da Chi in una concessionaria auto dell’hinterland milanese dove, per festeggiare i primi sette mesi d'amore (si sono conosciuti la scorsa estate durante una vacanza con amici), lui le ha regalato una piccola auto elettrica. Una bella sorpresa quella di Iannone, gradita da Elodie. E' la prima macchina della sua vita per lei che al momento non ha la patente (ma sembra che sia in arrivo...). Iannone ed Elodie ora vivono assieme a Lugano, ma vengono avvistati spesso nelle vie dello shopping milanese (dove ha la casa lei).

(da Chi)



Iannone pronto a tornare a correre in moto. Elodie fa il tifo a Misano

Andrea Iannone intanto si prepara a tornare a correre. La squalifica terminerà nel 2024 e i tifosi sognano di rivederlo in pista nella prossima stagione: le indiscrezioni hanno parlato di MotoGp o Superbike, il tempo dirà su quale moto lo rivedremo. Intanto, qualche giorno fa il campione di motociclismo è stato al Misano Adriatico, al Marco Simoncelli World Circuit, in sella a una Ducati Panigale V4.

E nei box a fare il tifo per il suo Andrea c'era anche Elodie.

Andrea Iannone prima di Elodie ha avuto storie al centro dei riflettori con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Elodie in passato ha vissuto un amore importante con Marracash.

