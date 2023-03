Izabel Goulart, perizoma da urlo: lady Trapp consola i tifosi dell'Eintracht post ciclone Osimhen-Napoli

Izabel Goulart, la consolazione per i tifosi dell'Eintracht post ciclone Osimhen-Napoli

Napoli-Eintracht 5-0: tra andata e ritorno la squadra tedesca è stata spazzata via da Osimhen e compagni (2-0 in Germania e 3-0 al Diego Maradona Stadium con doppietta dell'attaccante nigeriano e gol di Zielinski). La qualificazione ai quarti di Champions League è sfumata per un Eintracht che l'anno prossimo dovrà lottare per provare a qualificarsi nella massima competizione continentale per club (sesto in Budesliga a 5 punti da Friburgo, Union Berlino e Lipsia), mentre il Napoli di Spalletti raggiunge l'Inter (di un super Onana nei minuti finali contro il Porto, leggi qui) e il Milan di un incredbile Maignan al 93° su Kane (quella parata di Magic Mike che ha ricordato Dino Zoff in Italia-Brasile dei Mondiali di Spagna '82, leggi qui). E chissà che il sorteggio Uefa di Nyon non porti a un derby italiano nei quarti di finale di Champions.

Izabel Goulart, lady Trapp più... forte del Napoli di Osimhen

Ai tifosi dell'Eintracht - delusi per la dura eliminazione e lezione di gioco subita agli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli - non resta che la consolazione di avere in squadra una della Wag più belle del mondo. Si tratta di Izabel Goulart, la 38enne supermodella brasiliana (per anni angelo di Victoria's Secret e testimonial di top brand come Armani e Dolce Gabbana) compagna del portiere tedesco Kevin Trapp e star anche sui social (4,5 milioni di followers)





Izabel Goulart, la compagna di Trapp regina del Carnevale di Rio

A febbraio tra l'altro Izabel Goulart è stata protagonista anche del Carnevale di Rio de Janeiro (che ha visto anche un Wanda Nara show: e che balli con la sorella Zaira Nara) dove, tra le altre cose, ha illuminato la serata del “Balo do Copa”, uno degli eventi più glamour nella settimana carnevalesca brasileira.

Izabel Goulart, lady Trapp da urlo a Copacabana. Le foto