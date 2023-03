Onana come Maignan, mostruosi! E' Inter-Milan ai quarti di Champions League

Onana miracolo in Porto-Inter e Maignan prodigio in Tottenham-Milan

Onana miracolo con il Porto: Inter ai quarti di Champions League

André Onana fa un miracolo nei minuti di recupero di Porto-Inter: una parata che vale un gol quella compiuta dall'estremo difensore ex Ajax a una manciata di secondi dal triplice fischio dell'arbitro: Taremi copisce di testa a botta sicura a pochi metri dal portiere nerazzurro, la palla corre veloce verso l'angolino alla sua destra, ma il colpo di reni è miracoloso. Onana riesce a deviare la sfera, con l'aiuto del palo la palla non finisce in gol e l'Inter guadagna la qualificazione ai quarti di Champions League (dodici anni dopo l'ultima volta). Finisce 0-0 al Do Dragao di Oporto, dopo l'1-0 di San Siro (quando aveva segnato Lukaku).

Onana come Maignan: Porto-Inter e Tottenham-Milan, quante analogie nella qualificazione ai quarti di Champions League

Se una settimana fa, Mike Maignan con la parata miracolosa al 93° di Tottenham-Milan su Harry Kane aveva ricordato il miracolo di Zoff in Italia-Brasile 3-2 (ai Mondiali di Spagna '82 la partita che lanciò gli azzurri verso la terza stella, demolendo poi in semifinale la Polonia e nella finalissima del Bernabeu la Germania di Rumenigge) blindando un meritatissimo 0-0 al New White Hart Lane (dopo l'1-0 dell'andata con rete di Brahim Diaz), Andrè Onana sembra... Magic Mike.

I due portieri rossonerazzurri sono stati decisivi in un passaggio di turno ricco di analogie che proietta Inter e Milan tra le prime 8 squadre d'Europa.

E chissà che nel sorteggio di venerdì, l'urna di Nyon non consegni un super derby europeo come accadde due volte a inizio anni 2000 (semifinale 2002/2003 e quarti 2004/2005, in entrambi i casi passò il Diavolo).

Un Milan-Inter in Champions League è scenario che affascina e al tempo stesso terrorizza tanti tifosi all'ombra della Madonnina...