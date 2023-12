Elodie e il giorno più bello di Iannone: dolce messaggio. "Sempre con te"

Andrea Iannone termina la squalifica. “Sono di nuovo libero”

Andrea Iannone is back. Il campione di motociclismo domenica 17 dicembre ha visto scadere la sua squalifica e ha potuto riprendere il filo del discorso interrotto nel 2019 (quando correva in MotoGp). Per lui si prepara un 2024 importante: sarà pilota Ducati (con il team Go Eleven) nel Mondiale Superbike che prenderà ufficialmente il via nel weekend del 23-25 febbraio con il Gran Premio d'Australia.

Andrea Iannone pronto per il Mondiale Superbike 2024

C'è grande attesa dei tifosi di Andrea Iannone di rivederlo protagonista: il campione di Vasto sfiderà i vari Alvaro Bautista (reduce da due titoli iridati consecutivi), Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu.

Iannone va ad aggiungersi a una 'squadra' di italiani molto interessanti: a partire da Andrea Locatelli (sulla Yamaha) ad Axel Bassani (diventato pilota ufficiale Kawasaki), passando per Nicolò Bulega (campione del Mondo Supersport promosso nel Team ufficiale Ducati) e a Danilo Petrucci (team Barni Ducati).

Andrea Iannone e il dolce messaggio di Elodie

Andrea Iannone ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per raccontare la sua felicità nel giorno del ritorno in pista: «Dopo 4 lunghi e difficili anni, da oggi sono di nuovo libero. Buona fortuna a me!».

Elodie ha ripostato una storia del fidanzato scrivendo un messaggio dolcissimo: «Buona fortuna amore mio. Sempre con te», aggiungendo un cuore rosso.