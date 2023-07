Elodie e Iannone in Puglia, spesa al supermercato di Cisternino. Poi lei...

Elodie e Iannone in Puglia: foto in un supermercato a Cisternino

Elodie e Andrea Iannone avvistati in Puglia, per la precisione in Valle d’Itria a Cisternino. Una foto all’interno di uno dei supermercati CSettepiù7, nella località del Brindisino, mostra il pilota di motociclismo (che il prossimo anno potrebbe tornare in pista nel campionato mondiale Superbike) e la cantante in Puglia.

Eccoli in una foto ricordo con lo staff del supermercato, tra sorrisi e abbracci per i ragazzi che metteranno nell'album dei loro ricordi lo scatto con una delle coppia più glamour d'Italia.

Elodie nel suo viaggio in Puglia con Iannone si è esibita con un concerto a sorpresa per l'evento privato organizzato da Valentino nella masseria Il Melograno. La maison di moda è in Puglia per presentare quattro nuove linee di profumi «Made in Roma» (Pink, Yellow Dream, Coral Fantasy, Intense). Sempre nel corso della serata tra i presenti anche i ragazzi e le ragazze del cast di «Mare fuori», la serie tv in cima alle classifiche delle fiction più viste su RaiPlay.

