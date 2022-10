Emma Jones, Diletta Leotta della Bbc dal seno esplosivo (che fa suonare il clacson...)

Emma Jones star della BBC: la Diletta Leotta inglese

Emma Louise Jones ha stregato i tifosi inglesi. La 31enne giornalista sportiva della BBC oltre a essere apprezzata per la sua competenza, si può tranquillamente dire che... non passa esattamente inosservata. Bella e con un seno... esplosivo. Al punto da far suonare il clacson della sua macchina. In che senso? Ecco il divertente aneddoto.

Il presentatore ed ex collega di Emma Louise Jones, John Fox nel corso di una chicchierata radiofonica ha raccontato di quando la ragazza arrivò tardi a lavoro scusandosi per il ritardo. Solo che, pochi minuti prima che entrasse in redazione, i giornalisti avevano è sentito il rumore prolungato di un clacson.



Emma Jones, il seno esplosivo della giornalista sportiva. Il divertente aneddoto

Da lì l'ingenua domanda: "Emma ma... sei stata tu?". La risposta spiazzò tutti: «Si ragazzi, scusatemi... la colpa è del mio seno che ha spinto contro il clacson e succede ogni volta che scendo dall'auto», ha raccontato, ricordando quel momento divertita. La Jones poi ammise: «Inizialmente questa cosa mi spaventava a morte!».

John Fox ridendo ha poi spiegato che da quel momento tutti avevano un segnale per capire quando la giornalista sportiva stava per entrare in redazione: «Ogni mattina sentivamo 'beep!' E sapevamo che Emma era appena arrivata».

Emma Jones, la risposta ai commenti misogini

Nelle scorse settimane la bella Emma Jones aveva ricevuto commenti misogini per un suo vestito indossato nel corso di una presentazione sportiva. Il popolo social si è però stretto attorno a lei difendendola. E la giornalista ha poi ringraziato i fans che le sono stati vicini. "Grazie alla stragrande maggioranza di voi che ha richiamato i pochi misogini e dinosauri nelle risposte a questo. Sfortunatamente di solito sono quelle persone che gridano più forte. Stavo ospitando una cerimonia di premiazione e mi sentivo adorabile nel mio nuovo vestito, quindi volevo condividerlo".



Leggi anche