Erik Crepaldi, dal coma al ritorno sui campi da tennis

Dal coma al ritorno sui campi da tennis: la storia di Erik Crepaldi

Erik Crepaldi è tornato al tennis. Dopo 14 mesi di sofferenza e lotta (era finito in coma nel settembre 2021 per terribile incidente stradale), il 32enne campione vercellese ha giocato un match ufficiale e ha contribuito alla vittoria per 6-0 del suo Ct Maglie nella sesta giornata del campionato di Serie A2, contro il Tc Baratoff. Una storia emozionante, piena di voglia di non arrendersi mai. "All’inizio del match ero tesissimo, poi mi sono rilassato ma sul 6-3 5-2 ho iniziato a sentire le gambe che tremavano, la gola ha iniziato a stringersi, gli occhi si sono riempiti di lacrime. Lì ho avvertito di aver realizzato il desiderio cullato sin da quando mi sono svegliato dal coma. In un attimo ho rivissuto l’intero percorso: io sul letto in neurologia, poi quando provavo a camminare senza riuscirci, più tanti altri passaggi. Toccava a me servire, ho preso break a zero (ride, ndr), ma abbiamo chiuso poco dopo. Sono entrati tutti in campo per un abbraccio collettivo: compagni, dirigenti, avversari. Non ce l’ho fatta da solo, ce l’abbiamo fatta tutti: io, la mia ragazza Federica, la mia famiglia e la gente che per mesi mi ha fatto sentire un affetto enorme", ha raccontato Erik Crepaldi.

Crepaldi ha raccontato che non ricorda nulla dell'incidente. "Per me è come se non fosse mai successo. Quindi non ho traumi psicologici e nemmeno conseguenze fisiche. Dentro di me avevo la certezza di potermi ristabilire al cento per cento, e questo mi ha aiutato ad affrontare col sorriso i momenti più complicati". E alla fine i medici gli hanno dato il via libera: "Mi hanno detto che era come se non fosse mai successo nulla – dice ancora –, quindi di fare ciò che volessi".

Erik Crepaldi lavora per tornare al cento per cento della sua condizione di forma fisica e tecnica dopo l'inattività. «Non so quantificare il mio livello attuale, ma da poco ho ripreso ad allenarmi al massimo e voglio tornare a competere a tempo pieno. Sto frequentando anche il corso Fit per diventare maestro, ma all’insegnamento ci penserò più avanti. Voglio ancora fare il giocatore di tennis».