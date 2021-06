Europei 2021, Turchia-Italia 0-1 e gol di Ciro Immobile (nel "suo" Olimpico)

Turchia-Italia 0-1 e gol del nostro bomber Immobile. È la previsione degli scommettitori. A noi non dispiacerebbe e ci metteremmo subito la firma. Domani davanti a circa 15mila spettatori – fra cui il capo dello Stato Sergio Mattarella - l’Italia inaugura Euro 2020 (’21) e spera di emulare l’esordio di 21 anni fa. L’11 giugno del 2000 gli azzurri batterono la Turchia e proprio nello stesso giorno il destino ripropone una gara che ha sempre portato bene al tricolore. Lo sanno bene gli esperti di 888sport.it, che puntano forte sugli uomini di Mancini, offerti a 1.53 nel debutto del gruppo A contro la squadra di Senol Günes, mentre l'impresa della Turchia all'Olimpico paga 8 volte la posta. Tra i precedenti più “freschi” ci sono due pareggi in amichevole, ma risalenti al 2002 e al 2006: l’ipotesi che si ripresenti il segno «X» è data a 3.80. Non sarà una sfida ricca di gol per i bookmaker che prediligono l’Under 2.5 a 1.61 contro l’Over a 2.35. Non molto probabile che entrambe le squadre vadano a segno, opzione offerta a 2,40. Tra i risultati finali, il 2-1 di Euro 2000 a favore degli azzurri potrebbe riproporsi a 8,50, anche se lo score più probabile è la vittoria di misura a favore dell’Italia (l’1-0 a 5.20).

Turchia-Italia, primo gol torneo Immobile a 2,20



Anche gli analisti di Stanleybet.it virano decisi verso il «2» dell'Italia, dato a quota modesta, 1.53. Match in salita invece per i turchi, chiamati a un'impresa da 7.60. Alla squadra di Senol Günes farebbe molto comodo anche un pareggio, proposto a 3.60. Poca fiducia nei due reparti offensivi, specie in quello turco, con i betting analyst che spingono per l'Under a 1.57, mentre l'Over è piuttosto alto a 2,31. Eppure, nelle tre gare di qualificazione ai prossimi Mondiali, la Turchia è andata sempre in rete, addirittura dieci volte nei tre incontri fin qui disputati. La quota del Goal, però, è parecchio alta a 2.30, molto più alta del No Goal a 1.58. Ciro Immobile, nel suo stadio, è l'uomo gol più atteso. La sua prima rete in un campionato europeo è data a 2.20, mentre Andrea Belotti, che non dovrebbe partire titolare, lo segue comunque da vicino a 2,40. Buone chance anche per Insigne, a 2.75. Per quanto riguarda il risultato esatto, lo 0-1 è in pole position a 4.70 con lo 0-2 a 5.40. Attenzione però a un possibile pareggio, con lo 0-0 e l'1-1 entrambi a 6.80, mentre una vittoria con gol per 1-2 paga 9 volte la posta.