"L'Italia vincerà gli Europei": i pronostici sono con gli Azzurri di Mancini

“Chi vincerà l’Europeo? L’Italia!”. La previsione non è di un tifoso molto entusiasta degli Azzurri di Roberto Mancini, bensì di un avversario storico del nostro calcio: Chris Waddle, che giocò nella nazionale inglese a Italia ’90 e che a livello di club ha vestito la maglia del Marsiglia, sfidando il Milan in Coppa dei Campioni.

In un sondaggio condotto dalla BBC sui suoi principali opinionisti, quasi tutti ex nazionali inglesi, Waddle non ha avuto molti dubbi: “Chi vincerà l’Europeo? Mi piacerebbe poter rispondere che lo vincerà l’Inghilterra, ma scelgo l’Italia. L’ho guardata varie volte e mi piace davvero moltissimo il modo in cui Roberto Mancini ha organizzato il gioco offensivo. Non è la tipica squadra italiana che si chiude in difesa e cerca di segnare un gol in contropiede. Gli Azzurri sanno trattare bene il pallone e comunque non concedono niente in difesa: ci vorrà davvero una grande squadra per eliminarli!”.

Il pronostico dell'ex centrocampista va nella stessa direzione di quello dei bookmaker, che scommettono sul fatto che gli Azzurri possano chiudere il torneo da imbattuti. Roberto Mancini si sta avvicinando al record di Vittorio Pozzo, che arrivò a una striscia utile di 30 partite. Questa nazionale può addirittura superarlo, secondo i betting analyst di Sisal Matchpoint: la possibilità che l’Italia chiuda il torneo da imbattuta viene data a 3 volte la posta. E questo, ovviamente, aumenta l’attesa degli appassionati nei confronti del torneo.

Rispetto alle altre squadre in corsa per il titolo, la più quotata è la Francia, pronosticata vincente da ex campioni britannici come Shearer, Lineker, Rio Ferdinand, Murphy, Nevin e Green. Piace molto anche il Belgio di Romelu Lukaku (indicato da Alex Scott e Micah Richards) e un po’ meno la Germania. Curiosamente nessuno indica l’Inghilterra, mentre Ashley Williams punta a sorpresa sulla Turchia, prima avversaria dell’Italia venerdì 11 giugno all’Olimpico di Roma. Ovviamente speriamo che si sbagli… e che abbia ragione Chris Waddle!



Italia-Turchia: il pronostico dei bookmaker

Coppa dei Campioni 1990/91: Chris Waddle col Marsiglia contro il Milan