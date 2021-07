Europei, la protesta della Danimarca: "L'Inghilterra faccia entrare i tifosi"

La Danimarca, rivelazione di questi Europei, mercoledì 7 luglio affronterà l’Inghilterra nella semifinale del torneo. Si giocherà a Wembley e quindi il pubblico sarà tutto per la squadra dei Tre Leoni, anche perché le regole di prevenzione del Covid-19 impediscono ai tifosi stranieri di andare allo stadio: chi arriva sul territorio inglese, deve infatti sottoporsi a dieci giorni di quarantena.

Il c.t. Kasper Hjulmand però non ci sta e invita il Premier Boris Johnson a “svegliarsi” e a dare il via libera alle migliaia di danesi che vorrebbero sostenere la propria squadra allo stadio: “Speriamo che Boris Johnson si svegli e faccia entrare le migliaia di tifosi danesi che vorrebbero venire a Wembley, aspettiamo e vediamo. Il loro sostegno è stato fondamentale per arrivare fino a qua, sorprendendo tutti”.

Al momento, solo 5.000 biglietti sono stati assegnati alla federazione e Ronnie Hansen, direttore commerciale, si è rivolto ai suoi connazionali che vivono in Gran Bretagna, replicando l’appello della federazione spagnola: “Ora tutti i danesi che abitano qua devono unirsi alla battaglia! Conoscete danesi che vivono in Inghilterra o in Scozia? Ora tocca a loro prendere la torcia dalle mani della più calda tifoseria del mondo”.