Europei: per i bookmakers la finale sarà Italia-Inghilterra

Secondo i bookmakers, la finale degli Europei sarà Italia-Inghilterra, con la nazionale dei Tre Leoni che avrà il notevole vantaggio di giocare in casa, allo stadio di Wembley, il prossimo 11 luglio.

Lo dicono chiaramente le quote di William Hill per le semifinali. Si parte da Italia–Spagna, con il pronostico che dà agli Azzurri vincenti a 2.50, mentre il moltiplicatore per un successo spagnolo è di 3.10. L’Italia è l’unica squadra tra le quattro rimaste ad aver avuto il 100% di successi in questo torneo, avendo vinto tutti i match giocati finora, e spera di continuare ad esserlo per tutta la competizione. Se non dovesse, però, esserci un vincitore designato nei canonici 90 minuti, si dovrà andare all’extra time e questo moltiplicherebbe tutte le puntate per 3.10.

L’altra finalista sarà decretata dallo scontro tra Inghilterra e Danimarca, in scena mercoledì 7 alle 21.00. Il risultato sulla carta sembra essere abbastanza scontato, con la squadra capitanata da Kane data per vincente a 1.70, anche se negli ultimi 6 match ufficiali contro i danesi l’Inghilterra ha vinto solo una partita nel 2002. Dall’altro lato i danesi potrebbero continuare a sorprendere, come hanno fatto durante tutto il torneo, anche se il loro accesso alla finale è quotato 5.50. Il pareggio allo scoccare del novantesimo è bancato a 3.60 e costringerebbe le squadre all’extra time.

Per gli appassionati di scommesse sui marcatori, tra le Quote Maggiorate interessante l’opzione “Ciro Immobile Segna il 1° Gol”, che moltiplicherebbe ogni scommessa per 5.50. Puntare invece su Alvaro Morata come primo giocatore a sbloccare il risultato di Italia-Spagna farebbe moltiplicare la puntata per 6.50.