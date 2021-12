F1, Angelo Sticchi Damiani vicepresidente della Fia

Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club d'Italia, nominato Vicepresidente Onorario Fia

In occasione della settimana dell'Assemblea generale annuale della Fia a Parigi, il Consiglio Mondiale dello Sport Automobilistico, convocato per la quarta e ultima riunione del 2021, ha nominato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club d'Italia, Vicepresidente Onorario. I membri del Consiglio hanno approvato, all'unanimita', la proposta per la nomina del Presidente Jean Todt come Presidente Onorario della Fia in riconoscimento del contributo alla Federazione e allo sport nel suo insieme durante il mandato della sua presidenza dal 2009 - 2021.

F1, ufficializzato calendario 2022 con i Gp di Imola e Monza

E' stato, anche, ufficializzato il calendario del Campionato del mondo di Formula 1 del prossimo anno, 23 le gare da disputare, due delle quali nel nostro Paese: il 24 aprile 2022 il Gran Premio dell'Emilia Romagna sul circuito di Imola e l'11 settembre 2022 il Gran Premio d'Italia su quello di Monza (che compie 100 anni), mentre a Roma il 9 e 10 aprile 2022 si svolgera' una tappa del Campionato mondiale Abb Fia Formula E.

