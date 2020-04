F1, Ecclestone diventa papà a 89 anni: sarà il suo quarto figlio

Bernie Ecclestone può diventare una sorta di uomo dei record, soprattutto in un periodo come questo dettato dalla psicosi coronavirus. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il presidente onorario della Formula 1, punto di riferimento della Formula 1 per 40 anni prima di cedere le proprie quote alla società Liberty Media nel 2017, diventerà papà a 89 anni. Sua moglie è Fabiana Flosi, 45enne avvocatessa di orgini italiane con cui l'ex boss della F1 è sposato dal 2012. La terzo dopo che dalla prima compagna, Ivy Bamford, ha avuto Deborah, oggi 65enne e nonna. Dal secondo matrimonio con Slavica Radic (1984) erano poi nate Tamara (35) e Petra (31), entrambe impegnate nel mondo dei reality nella televisione inglese.