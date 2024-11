F1 Las Vegas on ice, Verstappen: "Niente aderenza, come guidare sul ghiaccio". Ferrari, Leclerc preoccupato

F1 Gp Las Vegas, Verstappen: “Non abbiamo aderenza, è come guidare sul ghiaccio”

Le prime due sessioni di Prove Libere del Gran Premio di Las Vegas trovano una Red Bull un pochino in difficoltà. Il tre volte iridato Max Verstappen, fa il 5° tempo in FP1, poi crolla 17° nella FP2, con Sergio Perez in penultima posizione. I due piloti comunque non hanno realizzato una simulazione di qualifica, concentrandosi principalmente sul passo gara. “La pista era molto scivolosa e abbiamo faticato a far funzionare le gomme specialmente sul giro secco nella simulazione gara all’inizio eravamo più competitivi, ma anche lì dobbiamo sistemare alcune cose. Il passo sul giro secco però è parecchio lontano. Qui ci sono condizioni molto particolari: fa molto freddo, ma le condizioni sono uguali per tutti, per cui dobbiamo cercare di capire cosa sbagliamo al momento. Per me è enormemente legato alle gomme, il bilanciamento non è sbagliato, però non abbiamo proprio aderenza. È come guidare sul ghiaccio“.

Ferrari, Leclerc: “Non siamo forti come ci aspettavamo. Ma è complicato per tutti”

La Ferrari è sbarcata a Las Vegas con buone aspettative, visto che doveva dovrebbe essere una pista favorevole alla Rossa in un finale di stagione che vede la scuderia di Maranello impegnata in testa a testa con la McLaren per la conquista del titolo iridato Costruttori. Sin qui però sul giro secco a far la voce grossa è la Mercedes e sul passo gara non è emersa un'indicazione chiara su chi possa prevalere tra Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull. Leclerc ha chiuso quinto la FP2 e ammette che al momento non ci sono grandi certezze: Non è stata una giornata memorabile per noi – ha spiegato il pilota francese, vincitore di tre GP quest’anno – ma sembra che sia stata complicata anche per le altre squadre“. E ancora: “Non siamo forti come ci aspettavamo di essere prima di scendere in pista, con queste condizioni meteo molto fredde per noi è ancora difficile portare le gomme nella temperatura ideale, cosa che sapevamo sarebbe stata la sfida del weekend, quindi stanotte lavoreremo su questo. Vediamo cosa possiamo portare a casa domani“.

Ferrari, Sainz: "Passo gara non male, ma..."

“Quello di oggi a Las Vegas è stato un giovedì complicato, principalmente a causa delle condizioni della pista, che presentava pochissimo grip e ci ha dato sensazioni strane in macchina. Per la seconda sessione abbiamo provato qualcosa di diverso, ma non siamo ancora soddisfatti della nostra posizione e dobbiamo continuare a lavorarci sopra. Speriamo che le analisi di questa sera ci aiutino a individuare le aree principali di miglioramento, così da arrivare alle qualifiche di domani in una forma migliore. Il passo gara non era male, ma c’è ancora molto da fare“.

F1 Las Vegas, Hamilton e Mercedes veloci. Norris e Leclerc inseguono

La Mercedes padrona nella seconda sessione di prove libere: miglior tempo per Lewis Hamilton e terza posizione per George Russell, con la McLaren di Lando Norris al secondo posto. Quarto tempo di Carlos Sainz (a 280 centesimi) e quinto di Charles Leclerc (a poco meno di mezzo secondo dal futuro compagno di squadra). Max Verstappen diciassettesimo a due secondi: il tre volte campione del mondo non ha effettuato la simulazione di qualifica, la Red Bull comunque è sembrata più a suo agio con le gomme medie che le soft.

FORMULA 1, CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI

McLaren 593 punti

Ferrari 557

Red Bull 544

Mercedes 382

Aston Martin 86

Alpine 49

Haas 46

RB 44

FORMULA 1, CLASSIFICA MONDIALE PILOTI

MAX VERSTAPPEN (Red Bull): 393 punti

LANDO NORRIS (McLaren): 331 punti

CHARLES LECLERC (Ferrari): 307 punti

OSCAR PIASTRI (McLaren): 262 punti

CARLOS SAINZ (Ferrari): 244 punti

GEORGE RUSSELL (Mercedes): 192 punti.