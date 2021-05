F1, Leclerc (Ferrari) escluso dal Gp di Montecarlo. Ecco perché

Charles Leclerc è costretto ad uscire dalla monoposto e non prendere il via al Gp di Monaco. Il monegasco che aveva conquistato la pole position, dopo il milgior crno in qualifica ha sbattuto contro le barriere provocando danni ala vettura. I meccanici hanno verificato le condizioni del cambio e nella tarda mattinata di oggi hanno escluso problemi evitando di sostituirlo, così da permettere al monegasco di non scivolare in griglia di cinque posizioni. Ma al momento dello uscita dai box la Ferrari ha avuto altri problemi il motore si è spento. Si parla di un un problema al semiasse sinistro. Leclerc è stato confortato dai piloti e dal principe Alberto di Monaco. Leclerc è stato il primo monegasco a conquistare la pole del Gp di Monaco. L'errore di ieri è stato dunque pagato a car prezzo.

La vettura di Charles Leclerc ha avuto un problema "al semiasse sinistro, impossibile da riparare entro la partenza". Cosi' dal box della rossa dopo il ritiro del pilota monegasco dal gran premio di Montecarlo prima ancora del via. In mattina la scuderia aveva fatto sapere con un tweet che sulla vettura era tutto ok: "A seguito delle ulteriori accurate verifiche effettuate questa mattina non sono stati riscontrati apparenti problemi sul cambio della vettura di @Charles_Leclerc, per cui il pilota monegasco partira' oggi regolarmente dalla pole position".