F1, Leclerc meglio di Vettel. Duello in casa Ferrari per l'anti Hamilton

Gerarchie capovolte in casa Ferrari, dove per i bookmaker è Charles Leclerc il primo pilota della stagione 2020. È al monegasco che gli analisti affidano il compito di sferrare l'attacco alla Mercedes, ma anche alla Red Bull, passata in prima linea dopo un 2019 chiuso in crescendo. Le scommesse sul Mondiali piloti prevedono battaglia: a parte Lewis Hamilton, favorito d'obbligo a 1,57, le quote 888sport.it si dividono tra Max Verstappen (secondo a 4,50), Leclerc (5,50) e Valtteri Bottas (6,50), pronto a ripartire dopo una stagione deludente. Avrà del terreno da recuperare anche Sebastian Vettel, per la prima volta dopo anni fuori dalla rosa delle prime scelte, a 8,50. Anche il testa a testa in casa Ferrari "rimanda" il driver tedesco, che nelle scommesse sul miglior piazzamento a fine anno, RIFERISCE aGIPRONEWS, si gioca a 2,10, contro l'1,67 di Leclerc. La situazione rimane invece invariata nelle scommesse sul Mondiale costruttori, dove dietro la Mercedes (a 1,40) c'è ancora la Ferrari (3,65), con la Red Bull terza a 6 volte la posta. LL/Agipro